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Bakan Gürlek: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, isteğe bağlı atama kararnamesi çalışmaları tamamlanmıştır

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını ve 2 bin 566 personelin yeni görev yerlerine atanacağını duyurdu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlanmıştır. Kararname, kısa süre içerisinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinden yayımlanacaktır. Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2 bin 566 personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Kararnamenin; personelimize, ailelerine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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