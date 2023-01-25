Adalet Bakanı Bozdağ: "Sizin kararınız kamuoyunda tartışılıyorsa, iki şey vardır, ya kararınız yanlıştır ya da gerekçeniz yanlıştır" Güncel Haberler Türkiye Adalet Akademisi 27. Dönem Eğitim Açılış Töreni Adalet Bakanı Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İncek'teki CTE Eğitim Merkezi'nde düzenlenen, Türkiye Adalet Akademisi 27. Dönem Eğitim Açılış Töreni'ne katıldı. Türkiye Adalet Akademisi 27. Dönem Eğitim Açılış Töreni Adalet Bakanı Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İncek'teki CTE Eğitim Merkezi'nde düzenlenen, Türkiye Adalet Akademisi 27. Dönem Eğitim Açılış Töreni'ne katıldı. (4) Kaynak: AA / Güncel Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adalet Bakanı Bozdağ: 'Sizin kararınız kamuoyunda tartışılıyorsa, iki şey vardır, ya kararınız yanlıştır ya da gerekçeniz yanlıştır' - Haberler

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