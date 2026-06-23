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Adalar Belediye Başkanı Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Turgut görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Turgut'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, Akpolat ve Turgut'un Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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