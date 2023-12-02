Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, Kamışgölü ve Gökçeli köylerindeki vatandaşlarla buluşarak sorun ve talepleri dinledi. Ayrıca, Kamışgölü Köyü Camisi'nin yapım çalışmalarını inceledi ve İlçe Mal Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personele kolaylıklar diledi.

Adaklı Kaymakamı Köyleri ve Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, bazı köyleri ve kamu kurumlarını ziyaret etti.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Kamışgölü ve Gökçeli köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Yapımı süren Kamışgölü Köyü Camisi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Çelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çelik, ayrıca İlçe Mal Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.