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ABD'de Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Başkan Donald Trump yönetiminin sosyal medyada Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesini (ICE) eleştirenlerin kimlik bilgilerini topladığı ve bu kişileri soruşturduğu iddiasıyla dava açtı.

ACLU'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşun avukatları, ICE'ın uygulamalarını eleştiren paylaşımları nedeniyle kişisel bilgileri yetkililer tarafından talep edilen 4 sosyal medya kullanıcısı adına federal mahkemede toplu dava açtı.

Dava dosyasında, federal yetkililerin göçmenlik politikalarını sosyal medyada eleştiren kullanıcıları tespit etmek amacıyla teknoloji şirketlerine çok sayıda celp gönderdiği ve sosyal medya platformlarının da söz konusu kullanıcılara isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerinin yetkililer tarafından talep edildiğini bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, soruşturmanın durdurulması ve kullanıcıların kişisel bilgilerinin hükümetle paylaşılmasının engellenmesi talep edildi.

ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü güvence altına aldığı belirtilen açıklamada, Washington yönetiminin, bu soruşturmalar aracılığıyla kişisel bilgilere erişmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

ACLU avukatlarından Laura Moraff, "Hükümet, internette siyasi görüşlerini dile getiren kişilere misilleme yapmak için büyük jüri sürecini bir silah olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA