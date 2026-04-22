Bağımsız Maden İş: Açlık Grevinin 3. Gününde Bir Madenci Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş, açlık grevinin üçüncü gününde bir madencinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sendika, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na seslenerek yaşananlara tepki gösterdi.

Bağımsız Maden İş, sürdürdükleri açlık grevinin üçüncü gününde bir madencinin fenalaştığını açıkladı. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Açlık grevinin 3. gününde bir madenci fenalaştı! Enerji Bakanlığına soruyoruz: 190 kilometre yürüdük, 2 kere gözaltına alındık. Alın terimizin karşılığını istediğimiz için madenciye reva görülen bu mudur? Hastaneye kaldırılan madenci kardeşimizin durumu kontrol altında." denildi.

Doruk Madencilik işçileri, aylardır ödenmeyen maaşlar ve hak kayıpları gerekçesiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş başlatmış, 190 Kilometre yürüdükten sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde polisin müdahalesi ile karşılaşıp, gözaltına alınmıştı. İşçiler seslerini duyuramayınca açlık grevine başlamıştı.

Kaynak: ANKA