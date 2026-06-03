Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 1 kilo 98 gram kenevir tohumu, 230 gram esrar ve 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Acıgöl ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 1 kilo 98 gram kenevir tohumu, 230 gram esrar, 31 kök kenevir bitkisi, 5 paket sarma kağıdı ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Behçet Alkan