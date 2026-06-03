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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 1 kilo 98 gram kenevir tohumu, 230 gram esrar ve 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Acıgöl ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 1 kilo 98 gram kenevir tohumu, 230 gram esrar, 31 kök kenevir bitkisi, 5 paket sarma kağıdı ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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