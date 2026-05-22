Haberler

CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Alevi Bektaşi Federasyonu: Bu Karar Demokratik Siyasete Açık Bir Yargı Darbesidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alevi Bektaşi Federasyonu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin mahkeme kararını 'yargı darbesi' olarak nitelendirerek, iktidarın yargı eliyle siyaseti dizayn etme hamlesi olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin, "Bu karar, iktidarın yargı eliyle siyaseti dizayn etme hamlesidir. Bu karar demokratik siyasete, açık bir yargı darbesidir" açıklamasını yaptı.

Alevi Bektaşi Federasyonu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açıklama yaptı. Kararın iktidarın yargı eliyle siyaseti dizayn etme hamlesi, demokratik siyasete açık bir yargı darbesi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilmiş bir kurultayın, sonradan mahkeme kararıyla hükümsüz hale getirilmesi, seçim hukukunun temel ilkelerini yok sayma ve anayasal sistemin işleyişine yönelik bir müdahale niteliği taşımaktadır. Demokrasinin en temel ilkelerinden biri, halkın kendi iradesi ile seçtiği yöneticilerin meşruiyetine saygı duyulmasıdır. Sandıkta, milletin iradesiyle ortaya çıkan tercihleri yargı yoluyla tartışmalı hale getirmek veya yok saymak; hem demokratik değerleri yok saymak hem de demokratik düzene doğrudan müdahaledir."

Yargının bağımsızlığını tasfiye ederek, onu iktidarın politik mühendislik aracına dönüştüren bu anlayış, yalnızca muhalefeti hedef almakla kalmayıp, Türkiye'nin en temel ihtiyacı olan toplumsal barışı, demokratik siyaset zeminini ve ortak yaşam umutlarını da sabote etmektedir. Bu dava ile verilen kararı, Türkiye'nin demokrasi ile otokrasi arasındaki tercihlerinin bir testi olarak görmek gerekmektedir. Amaç, muhalefeti daha fazla dağınıklığa ve iç karışıklığa sürüklemektir.

Türkiye'nin ihtiyacı, hukukun üstünlüğüne dayalı, eşit yurttaşlığın, özgürlüğün, adaletin ve gerçek demokrasinin hakim olduğu bir düzendir. Laiklikten, eşitlikten, özgürlükten ve halk iradesinden yana olan tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gerçekleştirilen hukuk darbesini de bu çerçevede değerlendiriyor; demokratik siyaseti hedef haline alan her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den Guardiola'ya unutamayacağı jest

Ayrılacağını açıkladıktan sonra olanı hayatı boyunca unutamayacak
Semih Kılıçsoy hakkında son karar çıktı

Semih hakkında son karar çıktı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı