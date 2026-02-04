Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı Yamagami, müebbet hapis cezasına itiraz etti

Japonya'da eski Başbakan Abe Şinzo'nun 2022'de suikaste uğramasıyla ilgili davada yargılanan katil zanlısı Tetsuya Yamagami'nin kendisine verilen müebbet hapis cezasına itiraz ettiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe suikastının faili Yamagami'nin avukatı Masaaki Furukawa, müvekkili hakkında verilen ömür boyu hapis cezasının bozulması talebiyle karara itiraz dilekçesini üst mahkemeye sunduklarını açıkladı.

Furukawa, sanık hakkında en fazla 20 yıl hapis cezası verilmesini talep ederek, müvekkiline topluma yeniden kazandırılma fırsatı tanınması gerektiğini savundu.

Nara Bölge Mahkemesinin 21 Ocak'ta verdiği kararda Yamagami hakkında savcılığın talebi doğrultusunda müebbet hapis cezasına hükmedilmişti.

Sanığın avukatları ise çocukluk döneminde yaşadığı zorlukları gerekçe göstererek süreli hapis cezası talep etmiş, 20 yılı aşmayan bir ceza verilmesini istemişti.

Abe'nin suikasta uğraması

Abe, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınında işlenen cinayetin zanlısı Yamagami, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesajından dolayı Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Yamagami, sorgusunda annesinin söz konusu kiliseye bağış yaptığını ve bu bağışın ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

Kilisenin "manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle feshedilmesi için dava açılmış, 2023'te yapılan tasfiye başvurusu Mart 2025'te karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar vermiş ve FFWPU, "dini kuruluş" vasfını kaybederek vergi muafiyet hakkını yitirmişti. Buna karşın FFWPU, Japonya içindeki faaliyetlerini sürdürebiliyor.

Abe'nin uğradığı suikasta ilişkin davanın 3 yılın ardından 28 Ekim 2025'te görülen ilk duruşmasında Yamagami, suçunu kabul etmişti.

Japon lider, önce 2006-2007 ve ardından 2012-2020 dönemindeki iktidarlarıyla "ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanını taşıyordu.