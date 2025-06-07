Abdurrahman Cahit Zarifoğlu 38. Yılında Anılıyor

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu 38. Yılında Anılıyor
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, vefatının 38. yılında ailesi ve dostları tarafından anıldı. Eşi ve kızı, Zarifoğlu'nun eserlerinin yeni nesillerde de yaşatıldığını dile getirdi.

Kaleme aldığı birçok unutulmaz eseri Türk edebiyatına miras bırakan şair ve yazar Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, vefatının 38. yılında anılıyor.

Zarifoğlu'nun Üsküdar Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına, usta edebiyatçının ailesi ve dostları katıldı.

AA muhabirine konuşan Cahit Zarifoğlu'nun eşi Berat Zarifoğlu, eşinin çok hoş ve sabırlı bir insan olduğunu belirterek, saygı çerçevesinde 11 yıl evli olduklarını anlattı.

Zarifoğlu, henüz 28 yaşındayken eşini kaybettiğini dile getirerek, "Bu kadar erken yaşta öleceğini hiç düşünmemiştim, çok şaşırmıştım. En büyüğü 10, en küçüğü 4 yaşında boy boy 4 çocukla kaldım ama Cahit Bey'in arkadaşları, akrabalarımız bize çok destek oldu. Cahit Bey'in ensar kardeşliğini onun arkadaşlarında gördük. Maddi ve manevi herkes yanımızda oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi için canıgönülden tek tek dua ettim." dedi.

"Babamın okurlarıyla güzel bağlar kuruyoruz"

Kızı Betül Zarifoğlu Koç ise her yıl vefat yıl dönümünde babasının kabri başında olduklarını ifade ederek, "Babamın hatırlanması, eserlerinin okunması güzel bir şey. Her geçen gün de okur sayısı artıyor. Mezarına anmaya gelen tüm dostlarına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Koç, babasının zamanla yeni nesil tarafından da tanınmasına dair şunları kaydetti:

"Gençler bana, 'Betül abla bize Cahit abiyi anlatır mısın?' diyorlar. Benim için çok şaşırtıcı çünkü 'Cahit abi' diyen çocuklar ve gençler babamın vefatından sonra doğmuşlar ama abi diyebiliyorlar çünkü babamla o yakınlığı, bağı yakabiliyorlar. Babamın yazılarının hepsi genç, genç yaşta vefat ettiği için de genç yazar olarak kaldı. Çok şükür biz de onun okurlarıyla tanışmaktan mutlu ve memnun oluyoruz. Güzel bağlar kuruyoruz. İnşallah babam bizden sonra da anılacak."

Babasıyla ilgili bir kitap hazırlığında olduğundan bahseden Koç, "Babamı kaybettiğimde 10 yaşındaydım. Onunla kısa zaman geçirdim ama az zamana çok şey sığdırdık. Böyle sıkıştırılmış bir baba-evlat ilişkisi yaşamışız. Çok uzun zaman babasıyla vakit geçirmiş fakat bizim kadar anı biriktirememiş kişileri gördükçe bu durumu sonradan zamanla fark ettim. Kitap da babamın hayatıyla ilgili değil de daha çok onun bizim hayatımıza bıraktığı izlerle ilgili olacak. Biraz anılar, fotoğraflar, yazdığımız küçük notlarla bir kitap tasarlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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