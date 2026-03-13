ABD'ye Ait Bir Kc-135 Yakıt İkmal Uçağı Irak Hava Sahasında Düştü

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak hava sahasında düşerek kırıma uğradığını açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının kaybolduğunu bilmektedir. Olay, Epic Fury Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana gelmiştir ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olaya iki uçak karışmıştır. Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşerken, diğeri güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu olay, düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle meydana gelmemiştir." denildi.

Kaynak: ANKA