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ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 Stratofortress uçağının düştüğü bildirildi

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ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress uçağı, California'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştü. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi.

ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 Stratofortress uçağının, California eyaletindeki bir havaalanından kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Los Angeles yakınlarında bir B-52 uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bir ABD Hava Kuvvetleri B-52 Stratofortress uçağı, yerel saat 11.20'de Edwards hava sahasından havalandıktan kısa süre sonra düştü." ifadelerine yer verildi.

Acil durum ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, müdahale çalışmalarının sürdüğü ve yeni bilgilerin paylaşılacağı kaydedildi.

Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

Ses altı hızlarda uçabilen ve yaklaşık 15 kilometre irtifaya çıkabilen B-52'ler, 1991'de Irak'taki Çöl Fırtınası Operasyonu'nda da görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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