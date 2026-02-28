ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İran'a saldırılar konusunda Sekizler Grubu'nun bilgilendirildiğini açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Kongre'de en gizli istihbarat bilgilerini görme yetkisine sahip Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre üyelerinden oluşan "Sekizler Grubu"na (Gang of Eight) İran'a olası saldırılar konusunda hafta başında bilgi verildiğini açıkladı.

Johnson, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulundu.

İran'ın "kendi eylemlerinin sonucuyla yüzleştiğini" savunan Johnson, "Sekizler Grubu bu hafta başında, İran'daki Amerikan vatandaşlarını ve Amerikan askerlerini korumak için askeri harekatın gerekli olabileceği konusunda bilgilendirildi." ifadesini kullandı.

Johnson, bu süreçte ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığından bilgi almayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.