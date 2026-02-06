Abd-İran Görüşmeleri Bugün Umman'da Başlıyor

(ANKARA) - ABD ile İran arasında üst düzey yetkililerin katılımıyla doğrudan görüşmelerin bugün Umman'da başlaması bekleniyor. Görüşmelere katılmak üzere Umman'a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran, geçtiğimiz yılın tecrübelerini unutmadan ve gözleri açık şekilde diplomasiye giriyor. İyi niyetle sürece dahil oluyoruz ve haklarımız konusunda kararlıyız" dedi.

İran ve ABD arasında arabuluculuk görüşmeleri, bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta başlıyor. İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada "İran, geçtiğimiz yılın tecrübelerini unutmadan ve gözleri açık şekilde diplomasiye giriyor. İyi niyetle sürece dahil oluyoruz ve haklarımız konusunda kararlıyız. Taahhütlere uyulmalıdır. Eşit statü, karşılıklı saygı ve ortak çıkar söylem değildir; bunlar kalıcı bir anlaşmanın zorunlu unsurları ve temel sütunlarıdır" ifadelerini kullandı.

ABD heyetine ise ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık etmesi, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de katılması bekleniyor. ABD, İran'dan nükleer programını dondurmasını ve zenginleştirilmiş uranyum stokunu elden çıkarmasını talep ediyor. Washington ayrıca görüşmelerin İran'ın balistik füze programı, bölgedeki silahlı gruplara verdiği destek ve insan hakları sicilini de kapsamasını istiyor. İran ise müzakerelerin yalnızca nükleer programla sınırlı olacağını ifade ediyor. İsrail'in İran'a haziran ayında saldırmasıyla başlayan savaş nedeniyle sekteye uğrayan son müzakerelerde yalnızca İran'ın nükleer programı üzerinde durulmuştu.

ABD geçen ay İran'da ülke geneline yayılan yönetim karşıtı protestoların şiddetle bastırılmasına tepki göstermiş, Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmıştı. Ardından iki ülke arasındaki gerilimin askeri bir çatışmaya dönüşme olasılığı gündeme geldi. Müzakerelerin tıkanması halinde askeri çatışma ihtimalinin yeniden gündeme gelmesinden endişe duyuluyor. Bölge ülkeleri olası bir ABD saldırısının daha geniş bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.