ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanlarından Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri ve barışın sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Lammy'nin telefon görüşmesinde, "Rusya- Ukrayna Savaşı'na kalıcı bir çözüm bulunması ve bu yöndeki çabaların desteklenmesi" konularının masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada ikili, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Vatikan'daki görüşmesi ile 22 Nisan'da İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen ABD, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı toplantıyı değerlendirdi.

Açıklamada ayrıca Rubio'nun, İngiltere'nin Ukrayna'da "kalıcı barış" sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı mevkidaşı Lammy'ye teşekkür ettiği vurgulandı.

Zelenskiy, 26 Nisan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni öncesi Trump'la görüşmüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek kalıcı barış hakkında konuştuklarını bildiren Zelenskiy, "Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli olan oldukça sembolik bir toplantı (olur)." diye konuşmuştu.