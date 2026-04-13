ABD ve Endonezya arasında "Büyük Savunma İşbirliği Ortaklığı" kuruldu

ABD ve Endonezya, askeri ilişkileri genişletmek ve Hint-Pasifik'teki bölgesel istikrarı artırmak amacıyla yeni bir savunma işbirliği ortaklığı kurduklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yaptığı açıklamada, Washington ve Cakarta hükümetleri arasında "on yıllarca süren işbirliğini vurgulayacak" yeni savunma işbirliği ortaklığının kurulduğunu kaydetti.

Açıklamada, "Her iki ülke de birbirini önemli ortak olarak tanıyor ve karşılıklı saygı, egemenlik ve bölgesel barış ile istikrara yönelik ortak çıkarlar temelinde işbirliğine bağlılıklarını teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Yeni MDCP kapsamında iki ülke arasında askeri modernizasyon, kapasite geliştirilmesi ve operasyonel işbirliği dahil askeri ilişkilerin genişletilmesi ve Hint-Pasifik'te bölgesel istikrarın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
