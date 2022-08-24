ABD ve AB Özel Temsilcileri, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
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ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ile görüştü.
ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ile görüştü.
Kaynak: AA / Erkin Keçi - Güncel