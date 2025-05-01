ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor
ABD'de, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna 'yanlışlıkla' ünlü gazeteci Jeffrey Goldberg'i de ekleyen ve olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevinden ayrılacağı bildirildi. Ayrıca, Waltz'un yardımcısı Alex Wong'un da koltuğuna veda ettiği kaydedildi.
ABD'de, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" ABD'li bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevinden ayrılacağı bildirildi.
YARDIMCISI DA KOLTUĞUNA VEDA EDİYOR
Amerikan medyasına yansıyan söz konusu iddia, ismi açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırıldı. İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Waltz'un yanı sıra yardımcısı Alex Wong da koltuğuna veda ediyor.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SİGNAL SKANDALI
Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.