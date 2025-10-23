Haberler

ABD, Ukrayna'ya Rusya Hedeflerine Saldırı Yetkisi Verdi

Wall Street Journal, ABD'nin Ukrayna'ya Batılı ülkeler tarafından sağlanan uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanma izni verdiğini bildirdi. Bu gelişme, Kiev'in Moskova üzerindeki baskıyı artırma potansiyelini güçlendirecek.

NEW ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Ukrayna'nın Batılı ülkelere ait uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanmasının önündeki temel kısıtlamayı kaldırdığı bilgisini paylaştı.

WSJ'nin, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi, Ukrayna'nın Batılı müttefik ülkeler tarafından sağlanan bazı uzun menzilli füzeleri kullanmasına yönelik önemli bir kısıtlamayı kaldırdı.

Yetkililer, bu durumun Kiev yönetiminin "Rusya içindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyerek Kremlin üzerindeki baskıyı artırmasına" olanak sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, "ABD'nin, Kiev'e füzeyi Rusya'da kullanma yetkisi verme yönündeki duyurulmamış hamlesi, bu tür saldırıları destekleme yetkisinin yakın zamanda Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten, aynı zamanda NATO Komutanı olarak da görev yapan Avrupa'daki en üst düzey ABD generali General Alexus Grynkewich'e devredilmesinin ardından geldi." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün, İngiltere tarafından tedarik edilen Storm Shadow seyir füzesini kullanarak patlayıcı ve roket yakıtı üreten bir Rus tesisini vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
