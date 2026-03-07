Trump: İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın 8. gününde gerilim sürerken, İran Körfez'deki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada "İran'da demokrasi demokrasi olup olmaması umurumda değil, yeni bir dini lider olabilir" dedi.
