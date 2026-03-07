Trump: İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırılarında bulundu. Savaşın 8. gününde ABD Başkanı Donald Trump'tan "İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil, yeni bir dini lider olabilir" açıklaması geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com