Trump: İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın 8. gününde gerilim sürerken, İran Körfez'deki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada "İran'da demokrasi demokrasi olup olmaması umurumda değil, yeni bir dini lider olabilir" dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırılarında bulundu. Savaşın 8. gününde ABD Başkanı Donald Trump'tan "İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil, yeni bir dini lider olabilir" açıklaması geldi.

Kaynak: Haberler.com
