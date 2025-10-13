ABD Temsilcisi Witkoff ile Hamas Arasında Mısır'da Görüşme Gerçekleşti

İsrail medyası, Mısır'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Hamas yetkilileri arasında birkaç gün önce gerçekleşen görüşme sayesinde Gazze'deki ateşkes mutabakatının sağlandığını bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, ABD Temsilcisi Witkoff ile Hamas yetkililerinin 8 Ekim'de Mısır'da bir araya geldiği belirtildi.

Söz konusu görüşmenin Gazze'deki ateşkes mutabakatının sağlanmasına katkı sunduğuna işaret edilen haberde, "Ateşkes anlaşmasının önündeki engellerden biri de Hamas'ın, İsrail'in esirlerin serbest kalmasının ardından savaşı yeniden başlatma endişesiydi." ifadeleri kullanıldı.

Bu nedenle Hamas yetkilileriyle görüşmeyi, Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in gerçekleştirmesinin öngörüldüğüne dikkat çekilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"Trump, Mısır'a gitmeden Witkoff ve Kushner ile Beyaz Saray'da görüşerek, ateşkesin sağlanması için gerekirse Hamas yetkilileriyle görüşmelerine izin verdi.

Katarlı arabulucular da (8 Ekim) çarşamba günü Witkoff'un kaldığı otele gelerek müzakerelerin çıkmaza girdiğini ve Hamas yetkilileriyle görüşmeye hazır olup olmadıklarını sordu."

Bu görüşmeden birkaç dakika sonra Witkoff ve Kushner'in Şarm el-Şeyh kentinde Hamas'la görüştükleri aktarılan haberde, görüşmede Türkiye, Mısır ve Katar'dan da yetkililerin bulunduğu kaydedildi.

Hamas heyetine başkanlık eden kişinin Katar'da İsrail saldırısından kurtulan Halil el-Hayye olduğu hatırlatılan haberde, "Witkoff, yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Hamas'a artık ateşkesin ilk aşamasını gerçekleştirme ve sınırın iki tarafındaki esirleri evlerine gönderme zamanı geldiğini söyledi." ifadelerine yer verildi.

Hamaslı yetkili Hayye'nin Trump'tan bir mesaj olup olmadığını Witkoff'a sorduğu belirtilen haberde, Witkoff'un "Trump'ın mesajı sizin makul davranmanızdır, kendisi de ateşkes planıyla ilgili 20 maddenin tümünün uygulanmasını garanti edecek." cevabını verdiği aktarıldı.

Haberde son olarak şu ifadeler yer aldı:

"Toplantının ardından Hamaslı yetkililer, Türk, Mısır ve Katarlı arabulucularla ayrı bir odada görüştü. Bu görüşmeden birkaç dakika sonra ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır ve Katarlı mevkidaşlarıyla geri geldi. Burada Witkoff'a mutabakatlarını ilettiler."