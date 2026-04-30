ABD temsilcisi Barrack'tan Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi'ye tebrik telefonu

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali ez-Zeydi'yi yeni hükümeti kurmakla resmen görevlendirilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zeydi ile Barrack, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barrack'ın, Irak'ta yeni hükümeti kurmakla resmen görevlendirilmesi dolayısıyla Zeydi'yi tebrik ettiği belirtildi.

Görüşmede, Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yollarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın pekiştirilmesine katkı sağlayacak şekilde birçok alanda iş birliğinin artırılması konusunun da görüşüldüğü ifade edildi.