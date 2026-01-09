Haberler

ABD Temsilciler Meclisi, "Obamacare" yardımlarının 3 yıl uzatılmasını onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare olarak bilinen düşük gelirli kişilere sağlık sigortası sunan yardımların 3 yıl uzatılmasını onayladı. Tasarı, lehte 230 oy ile kabul edilerek Senato'ya gönderildi.

ABD Temsilciler Meclisi, "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan yardımların 3 yıl uzatılmasını onayladı.

Teklif, aleyhte kullanılan 196 oya karşılık lehteki 230 oyla Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Böylelikle Obamacare yardımlarını 3 yıl daha sürdürecek olan tasarı, görüşülmesi için Senato'ya gönderildi.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, basına yaptığı açıklamada, alt meclisin Amerikan halkı için "kararlı bir zafer elde ettiğini" söyledi.

Jeffries, "Yeni yılın bu ilk haftasında Temsilciler Meclisi Demokratları, 17 Cumhuriyetçinin de katılımıyla, ABD halkının sağlık hizmetlerini korumak için iki partili şekilde işbirliği yaptık." dedi.

Senato Cumhuriyetçi Lideri John Thune'u tasarıyı "derhal" oylamaya sunmaya çağıran Jeffries, Thune'un Amerikalıların sağlığını, güvenliğini ve refahını "tehlikeye atan prosedür oyunları oynamayı bırakması" gerektiği uyarısında bulundu.

Başkan Donald Trump ise dün Senato'ya, Obamacare iptal edilerek, bu kapsamda sağlık sigortası şirketlerine ödenen paraların doğrudan vatandaşlara aktarılması önerisi yapmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar