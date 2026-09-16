ABD Temsilciler Meclisi, Hegseth'in azliyle ilgili oylamadan kaçınmak için 1 gün erken tatile giriyor

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi üye Thomas Massie'nin Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik sunduğu tasarının oylamasından kaçınmak için 1 gün erken tatile giriyor.

Temsilciler Meclisi yetkilileri, normalde 17 Eylül Perşembe günü seçim dönemi için tatile girecek olan meclisin bugün son oylamaları yaparak 9 Kasım'a kadar kapılarını kapatacağını açıkladı.

Meclisin 1 gün erken tatile girecek olması, Cumhuriyetçi Massie'nin Savunma Bakanı Hegseth aleyhinde sunduğu tasarının oylanamayacak olması anlamına geliyor.

Massie'nin dün "acil" koduyla sunduğu tasarının, ilgili yönergeler gereği 2 gün içinde meclis genel kurulunda oylanması gerekiyordu.

Söz konusu kararın ardından, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra 9 Kasım'da yeniden toplanacak olan meclisin Hegseth'in azline yönelik tasarıyı ele alıp almayacağı ise belirsiz.

Öte yandan Cumhuriyetçi liderler, söz konusu kararın, Hegseth aleyhindeki azil oylamasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını savunurken, meclis üyelerinin bir an önce kendi seçim bölgelerine giderek çalışmalarına başlamalarını kolaylaştırmak istediklerini iddia etti.

ABD Senatosu ise 3 hafta daha rutin çalışmalarına devam edecek.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Massie, İran'la ilgili eylemleri nedeniyle dün Savunma Bakanı Hegseth'in azline yönelik bir tasarı sunmuştu.

İran'a yönelik askeri operasyonların "hukuka aykırı" şekilde gerçekleştirildiğini ve Kongre yetkisinin hiçe sayıldığını savunan Massie, bu sebeple Savunma Bakanı Hegseth'in suçlu olduğunu ve görevinden alınması gerektiğini savunmuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, dün konuyla ilgili açıklamasında, "Bu, dikkat çekmek isteyen birinin yaptığı bir numara. Elbette oylama ertelenecek. Muhtemelen geri döndüğümüzde bunu halledeceğiz, ama bu bir numara. Bakan Hegseth olağanüstü bir iş çıkarıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'la özellikle Jeffrey Epstein dosyaları ile ilgili anlaşmazlık yaşayan Massie, Trump tarafından "Cumhuriyetçi Parti'ye ihanetle" suçlanmıştı.

Massie, ABD'nin İsrail'e yönelik silah satışları ve İran'a yönelik saldırılarına da karşı çıkan nadir Cumhuriyetçilerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA