ABD, Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasına Desteğini Yeniledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinde "Suriye yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik desteğini" yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun Şeybani ile Türkiye'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre Rubio, görüşmede, "ABD'nin Suriye'nin istikrara kavuşması için yaptırımların hafifletilmesine verdiği desteği" teyit etti.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin İsrail ile barış çağrılarını, İran'ın Suriye'deki etkisini sona erdirme çabalarını, Suriye'de kaybolan ya da öldürülen ABD vatandaşlarının akıbetini tespit etme taahhüdünü ve tüm kimyasal silahların imha edilmesini memnuniyetle karşıladı. Bakan, etnik köken ya da din ayrımı gözetmeksizin tüm Suriyelilerin insan haklarının korunmasının öneminin altını çizdi." ifadelerine yer verildi.