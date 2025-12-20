Haberler

Abd, Suriye'deki Işid Mevzilerini Vurdu

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye'deki IŞİD bağlantılı hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini ve bu saldırının, daha önce gerçekleşen bir saldırıya misilleme olduğunu açıkladı. Operasyonlar sırasında birçok IŞİD militanı öldürüldü veya gözaltına alındı.

WASHINGTON/ŞAM, 20 Aralık (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un, Suriye'de iki ABD askeri ve bir ABD vatandaşının ölümüne neden olan son saldırıya misilleme olarak cuma günü bu ülkede IŞİD bağlantılı birçok hedefe hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD güçleri, 13 Aralık'ta Suriye'nin Palmira kentinde ABD güçlerine düzenlenen saldırıya yanıt olarak, bugün erken saatlerde IŞİD militanlarını, altyapısını ve silah depolarını ortadan kaldırmak için Suriye'de Şahingöz Saldırı Operasyonu'nu başlatmıştır" dedi.

Hegseth, "Bu bir savaşın başlangıcı değil, intikamın ilanıdır. Bugün düşmanlarımızı avladık ve öldürdük. Birçoğunu öldürdük. Öldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

New York Times'ın haberine göre saldırıların Suriye'de birkaç saat sürmesi ve cumartesi sabahı erken saatlere kadar devam etmesi bekleniyordu.

CNN'in haberine göre, Pentagon ve ortaklarının kuvvetleri yaklaşık 10 operasyon düzenledi ve bu operasyonlarda yaklaşık 23 kişi öldürüldü veya gözaltına alındı.

Suriye'nin resmi Sevra gazetesi cumartesi günü ABD kuvvetlerinin Deyrizor kırsalındaki üslerinden Suriye'nin doğu ve kuzeyindeki çöl bölgelerine ağır füzeler fırlattığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

