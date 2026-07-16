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ABD, İran'a ikinci saldırı dalgasını başlattı

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CENTCOM, İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını duyurdu. Hürmüz Boğazı, Hemedan ve Semnan eyaletleri hedef alındı. Ahvaz, Bender Abbas ve Semnan Havalimanı'nda patlamalar oldu, can kaybı bildirilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını başlattığını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeler başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde gece boyu saldırılar devam etti.

ABD saldırıları Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere yoğunlaşırken ülkenin batısındaki Hemedan eyaleti ile Tahran'ın doğusunda yer alan Semnan eyaletine yönelik saldırılar da gerçekleştirildi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, Sistan ve Beluçistan eyaletindeki Çabahar ile Rask, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentleri ile İran'ın batısındaki Hemedan ve başkent Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırılar

Huzistan Valiliği, Ahvaz kentinde 4 noktanın ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, saldırıda Ahvaz kentinde Şehit Bekayi Hastanesi'nin yakınlarını hedef alındığını ve hastanenin, saldırılar sonrası geçici olarak tahliye edildiği aktardı.

Hürmüzgan Valiliği ise yerel saat ile 22.45'te ABD'nin Bender Abbas kentine saldırılarının başladığını, kente birkaç füzenin isabet ettiğini açıkladı.

Bender Abbas kentine yönelik saldırılar gecenin ilerleyen saatlerinde de devam etti. Yerel saatle 01.27'de kentin doğusunda bir noktaya ABD tarafından saldırı düzenlendi.

Hürmüzgan Valiliği kaynakları yerel saatle 00.55'te Sirik yakınlarındaki bir noktaya, 00.57'de de Keşm Adası çevresindeki bir noktanın ABD tarafından vurulduğunu açıkladı.

Hemedan ve Semnan'a yönelik saldırılar

İran'ın batısındaki Hemedan eyaletine bağlı Kebuderaheng ilçesinin çeşitli bölgelerinin de ABD saldırılarının hedefi olduğu kaydedildi.

Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, saldırıların sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Semnan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Semnan Havalimanı ABD saldırılarının hedefi oldu.

Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda bir yan hangar vuruldu, havalimanı binasının pencerelerinin bir kısmı çöktü, ancak ölü veya yaralı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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