ABD Savaş Uçakları, Alaska Açıklarında Rus Savaş Uçaklarını Önlemek İçin Havalandı

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska açıklarında dört Rus savaş uçağını tespit edip önlem almak amacıyla ABD savaş uçaklarını havalandırdı. Rus uçakları uluslararası hava sahasında kaldı ve tehdit olarak değerlendirilmedi.

Açıklamada, "NORAD, 24 Eylül 2025'te Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) görev yapan iki Tu-95 ve iki Su-35 uçağını tespit edip takibe aldı. NORAD, tespit ve müdahale için bir E-3, dört F-16 ve dört KC-135 tanker uçağıyla karşılık verdi." denildi.

Rus askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği aktarılan açıklamada, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi.

Açıklamada, NORAD'ın, bölgedeki uçakları tespit edip izlemek için uydular, yer tabanlı ve havadan radarlar ile savaş uçaklarından oluşan katmanlı bir savunma ağını kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
