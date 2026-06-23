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ABD'de Sahil Güvenlik helikopteri, Alaska'da eğitim uçuşu sırasında düştü

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ABD Sahil Güvenliğine ait MH-60 Jayhawk helikopteri, Alaska'nın Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada 4 kişilik mürettebat kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

ABD Sahil Güvenliğine ait bir helikopter, Alaska eyaletinin Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düşerken, helikopterdeki 4 kişi kazadan kurtuldu.

ABD Deniz Enstitüsünün (USNI)??????? haberine göre, MH-60 Jayhawk modeli bir Sahil Güvenlik helikopteri, Sitka Sahil Güvenlik Hava Üssü'ndeki eğitim uçuşu sırasında düştü.

Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kurtulduğu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken, resmi soruşturma yürütüleceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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