ABD'de Sahil Güvenlik helikopteri, Alaska'da eğitim uçuşu sırasında düştü
ABD Sahil Güvenliğine ait MH-60 Jayhawk helikopteri, Alaska'nın Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada 4 kişilik mürettebat kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
ABD Sahil Güvenliğine ait bir helikopter, Alaska eyaletinin Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düşerken, helikopterdeki 4 kişi kazadan kurtuldu.
ABD Deniz Enstitüsünün (USNI)??????? haberine göre, MH-60 Jayhawk modeli bir Sahil Güvenlik helikopteri, Sitka Sahil Güvenlik Hava Üssü'ndeki eğitim uçuşu sırasında düştü.
Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kurtulduğu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, kazayla ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken, resmi soruşturma yürütüleceği aktarıldı.