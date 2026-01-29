Rusya: ABD'nin El Koyduğu Marinera Petrol Tankerindeki 2 Denizcimiz Serbest Bırakıldı

MOSKOVA, 29 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin el koyduğu Marinera petrol tankerindeki 2 Rus denizcinin serbest bırakıldığını ve Rusya'ya dönmek için yola çıktığını söyledi.

Çarşamba günkü basın toplantısında Marinera tankerine ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, "Serbest bırakılan iki Rus denizci, Rusya'ya doğru yola çıktı" dedi.

ABD Avrupa Komutanlığı 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada Rus gemisi olarak tescil edilmiş, Venezuela ile bağlantılı boş bir petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el koyduklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya bandıralı Marinera tankerine ABD askeri personeli tarafından el konulmasının uluslararası denizcilik hukukunun temel ilkelerinin ciddi bir ihlali anlamına geldiğini belirtmişti.