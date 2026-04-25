ABD, Pasifik'in doğusunda uyuşturucu taşıdığı öne sürülen geminin vurulduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir geminin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "24 Nisan'da SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın emriyle, terör listesindeki örgüt tarafından işletilen bir gemiye ölümcül bir saldırı düzenlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıda gemide bulunan ve "narko-terörist" olarak nitelendirilen 2 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, teknelerde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, olaya ilişkin görüntülere de yer verildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.