Abd, Pakistan'ın Süre Uzatma Çağrısına Yakında Yanıt Vereceğini Açıkladı

ABD merkezli Axios internet haber kuruluşunun Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e dayandırdığı haberinde, "ABD yönetiminin, Pakistan'ın İran için belirlenen sürenin uzatılmasına yönelik çağrısına yakında yanıt vereceği" aktarıldı.

Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran için belirlediği son tarihin iki hafta uzatılmasına yönelik Pakistan'ın önerisi Washington'a iletildi ve Trump'ın bu öneriden haberdar edildiği ve bir yanıtın geleceğinin ifade edildiği" belirtildi.

Leavitt', ABD yönetimi öneriyi değerlendirdiğini ve konuya ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: ANKA