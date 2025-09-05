Haberler

ABD, Orta Amerika Vatandaşlarına Vize Kısıtlaması Getirdi

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin Komünist Partisi ile işbirliği yapan Orta Amerika vatandaşlarına yönelik yeni vize kısıtlamalarını açıkladı. Bu kapsamda, hukukun üstünlüğünü zedeleyen faaliyetler yürüten kişilerin ABD'ye girişi yasaklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika ülkelerinde bulundukları sırada Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile işbirliği içinde olan, partiye destek sağlayan ve finanse eden Orta Amerika vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Amerika vatandaşlarına getirilen yeni vize kısıtlamasının detayları paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin "ÇKP adına faaliyet gösteren ve bölgede hukukun üstünlüğünü zedeleyen faaliyetleri yönlendiren, onaylayan, finanse eden veya bu faaliyetlere önemli destek sağlayan" Orta Amerika vatandaşlarına yönelik vizelerin kısıtlanmasına imkan tanıyan yeni politikasını duyurduğu belirtildi.

Bu kapsamda daha önce bu tür faaliyetlerle ÇKP ile işbirliği içinde olan bazı Orta Amerika vatandaşlarına bu vize kısıtlamalarını uygulamak için adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, bu kişilerin ve onların birinci derece akrabalarının genel olarak ABD'ye giriş yapamayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
