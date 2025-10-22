Haberler

ABD Ordusundan Uyuşturucu Kaçakçılığına Yönelik Ölümcül Saldırı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump'ın talimatıyla Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen saldırının görüntülerini paylaştı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye dün düzenlenen "ölümcül saldırının" görüntülerini paylaştı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pasifik Okyanusu'nda hareket halindeki motorlu bir teknenin, uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla düzenlenen saldırı sonucu alevler içinde suya gömüldüğü görüntülere yer verdi.

Hegseth, "ölümcül saldırının" dün Başkan Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Alınan istihbarata göre teknenin, uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellere ait olduğunu savunan Hegseth, saldırı sonucu teknede bulunan 2 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Hegseth, "Kıyılarımıza zehir getirmeyi amaçlayan uyuşturucu teröristleri, yarımküremizin hiçbir yerinde güvenli bir liman bulamayacaklar. El Kaide vatanımıza savaş açtığı gibi bu karteller de sınırımıza ve halkımıza savaş açıyor. Sığınacak yer veya bağışlanma bulamayacaklar, sadece adalet olacak." ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
