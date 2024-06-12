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ABD Ordusunda İntiharlar, Düşman Ateşinden Daha Fazla Ölüme Neden Oluyor

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USA Today'in haberine göre, ABD ordusunda görev yapan askerler arasında intihar, düşman ateşinden daha fazla ölüme neden oluyor. Savunma Sağlık Ajansı'nın araştırmasına göre, 2014-2019 yılları arasında 883 asker intihar sonucu hayatını kaybederken, düşman ateşiyle ölenlerin sayısı 96 olarak belirlendi. Araştırmada, intiharların ardından kazaların ikinci sırada geldiği ve alkol kullanımı gibi zararlı davranışların intihar oranlarını artırdığı vurgulandı.

NEW ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden USA Today, orduda görev yapan askerlerin ölüm nedenleri arasında intiharın, "düşman ateşin"den önde geldiğini yazdı.

USA Today, Savunma Sağlık Ajansı'nın 2014-2019 yıllarını kapsayan "ABD ordusundaki ölümler" ile ilgili araştırmasını ele geçirdi.

Habere göre araştırmada, söz konusu sürede ABD ordusunda 883 kişinin intihar sonucu hayatını kaybettiği, aynı dönemde "düşman ateşi" ile ölenlerin sayısının ise 96 olduğu belirtildi.

ABD askerlerinin Afganistan ve Orta Doğu'dan çekilmesiyle savaş alanındaki ölüm sayısının düştüğüne dikkat çekilen çalışmada, intiharlardan sonra ikinci sırada, 814 ölüm vakası ile kazaların geldiği kaydedildi.

İntihar oranlarında 2019'dan beri artış gözlendiği ve buna alkol kullanımı gibi zararlı davranışların katkı sağladığına işaret edilen çalışmada, 2024'te 55 askerin intihar ederek hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Askeri yetkililer, ordu içindeki intiharları önlemek için çözüm ararken, Eylül 2023'te, intiharları araştıran bağımsız bir komisyonun tavsiyeleri üzerine Pentagon'un, askerlerin akıl sağlığı hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesini ve intihar ölümlerinin yüzde 70'ini oluşturan ateşli silahların, güvenli şekilde saklanmasına yönelik teşvikleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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