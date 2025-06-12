ABD Ordusu, Sınırda Göçmenleri Gözaltına Almaya Başladı

EL ABD ordusu yetkilileri, askerlerin, ABD'nin güney sınırı boyunca yeni belirlenen ulusal savunma bölgesine izinsiz girmekle suçlanan göçmenleri gözaltına almaya başladığını bildirdi.

ABD ordusundan Yarbay Chad Campbell, New Mexico eyaletine bağlı Santa Teresa bölgesi yakınlarındaki bir ulusal savunma alanına izinsiz girmekle suçlanan 3 göçmenin askerler tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Yetkililerin, 3 kişinin koruyucu bariyeri geçerek ABD'ye girdiğini fark ettiğini dile getiren Campbell, "Savunma Bakanlığından bir ekip, bu 3 kişiyi durdurmaya gitti ve onlara oturmalarını söyledi. 3 dakika içinde sınır devriye ajanları gelip bu kişileri yakaladı. Yani o 3 dakika, ordu tarafından yapılan geçici gözaltıdır." ifadelerini kullandı.

Göçmenlerin, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) yetkililerine teslim edildiği belirtildi. Söz konusu kişiler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yeni sınır stratejisi kapsamında, bu sınır boyunca askerileştirilmiş bölgelere yasa dışı yollardan girmekle suçlanan 1400'den fazla göçmen arasında yer alıyor.

ABD'de "Posse comitatus" olarak bilinen ve bir asırdan daha eskiye dayanan yasa uyarınca, aktif görevdeki ABD askerlerinin, özel izin çıkarılmadıkça ülke içinde kolluk kuvvetlerinin rolünü üstlenerek düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı, tutuklama veya operasyon yapma yetkisi bulunmuyor. Ancak "askeri amaç doktrini" olarak bilinen bazı istisna durumlarda buna izin veriliyor.