ABD ordusu: İran'a yönelik saldırılarda ölen ABD askerlerinin sayısı 4'e yükseldi

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden askerlerinin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılar sırasında ağır yaralandığı belirtilen 5 askerden birinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırılarda ölen askerlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirilen açıklamada, "büyük çaplı operasyonların ve ABD'nin karşılık verme çalışmalarının sürdüğü" ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.