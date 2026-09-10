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ABD ordusu, İran'a deniz ablukasında 96 ticari geminin rotasını değiştirdiğini açıkladı

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ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 96 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi.

ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 96 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Donanması'na ait bir MH-60R Sea Hawk helikopterinin, ABD'nin İran'a yönelik abluka uyguladığı sırada USS Rafael Peralta (DDG 115) gemisinden havalandığı ifade edildi.

ABD güçlerinin bugün itibarıyla abluka kapsamında 96 ticari geminin rotasını değiştirdiği kaydedilen açıklamada, insani yardımı destekleyen 50'den fazla geminin geçişine izin verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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