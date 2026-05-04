ABD Ordusu, Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan Geçişine Destek Verecek

WASHINGTON, 4 Mayıs (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı, pazartesi gününden itibaren ABD Başkanı Donald Trump'ın "Özgürlük Projesi" çerçevesinde gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışına kılavuzluk edeceklerini duyurdu.

Komutanlığın pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan'ın talimatıyla başlatılan görev kapsamında, bu temel önemdeki uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçmek isteyen ticari gemilere destek vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ABD ordusunun bu amaçla güdümlü füze destroyerler, kara ve denizde konuşlu 100'ün üzerinde uçak, çoklu harekat alanında faaliyet gösterebilen insansız sistemler ve 15.000 askeri personel görevlendireceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın duyurduğu Denizde Özgürlük Yapısı adlı girişimin de "Özgürlük Projesi kapsamında kritik öneme sahip olacağı" kaydedildi. Açıklamaya göre kilit önemdeki boğazda güvenliği desteklemek üzere bilgi paylaşımını artırmayı hedefleyen söz konusu girişim, "diplomatik eylemlerle askeri koordinasyonu" bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua