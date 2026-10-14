Haberler

ABD'nin Wisconsin eyaletinde küçük uçak ormanlık alana düştü, biri çocuk 6 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Dellona yakınlarında Piper PA-46 tipi uçağın ormanlık alana düştüğü, biri çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Şerif Ofisi, uçağın düşmeden önce kontrol kulesiyle iletişimde olduğunu ve bölgede hasar ya da yaralanma olmadığını açıkladı.

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Sauk ilçe Şerif Ofisi yetkilileri, Dellona kasabası yakınlarında gece saatlerinde "Piper PA-46" tipi uçağın ormanlık alana düştüğünü belirtti.

Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, uçakta bulunan biri çocuk 6 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılırken, yolcuların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, uçağın düşmeden önce, yakındaki bir hava trafik kontrol kulesiyle iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca yetkililer, uçağın düştüğü bölgedeki yapılarda herhangi bir hasar veya yaralanma tespit edilmediğini bildirdi.

Yerel medyada, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB), kazada hava koşullarının rol oynayıp oynamadığını belirlemek için soruşturma yürüttüğü bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Ocak gelmeden adım atmayan yandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paul McCartney’den şaşırtan açıklama: Doğduğu anı hatırladığını düşünüyor

Efsanevi grubun solistinden şaşırtan sözler: Doğduğum anı hatırlıyorum
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde

AK Parti rozeti takan Tugay'dan İzmirliye "Oh" dedirtecek müjde
Destici: Azerbaycan’ın aynı bedelleri ödemesini istemiyoruz

Başörtüsü yasağı konusunda tavrı netleşti

Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı

Kayyum atandıktan sonra Halk TV

Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi

Binlerce Galatasaraylı taraftarın içinde bu atkıyı açtı