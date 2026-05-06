Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen geminin vurulduğunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir gemiye saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, uluslararası kamuoyunda yargısız infaz tartışmalarını gündeme getirdi.

ABD, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir geminin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, uyuşturucu trafiğinde bulunduğu iddia edilen gemiye yönelik saldırı anlarına yer verildi.

Paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terörist örgütler tarafından işletilen bir gemiye" saldırı düzenlendiği belirtildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı kaydedilen paylaşımda, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda, ABD personelinden zarar gören olmadığı aktarıldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti