ABD'nin San Antonio Kentine Mart Ayından Bu Yana 70.000'den Fazla Göçmen Giriş Yaptı SAN ANTONİO, 27 Temmuz (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde sığınma başvuruları askıda olan göçmenler bir göçmen kaynak merkezinde bekliyor, 26 Temmuz 2022. Kent yetkililerine göre Mart 2022'den bu yana San Antonio'ya 70.000'in üzerinde göçmen ulaştı. SAN ANTONİO, 27 Temmuz (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde sığınma başvuruları askıda olan göçmenler bir göçmen kaynak merkezinde bekliyor, 26 Temmuz 2022. Kent yetkililerine göre Mart 2022'den bu yana San Antonio'ya 70.000'in üzerinde göçmen ulaştı. (Fotoğraf: Nick Wagner/Xinhua) Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri San Antonio Teksas Güncel Haberler

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