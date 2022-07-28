ABD'nin San Antonio Kentine Mart Ayından Bu Yana 70.000'den Fazla Göçmen Giriş Yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin San Antonio Kentine Mart Ayından Bu Yana 70.000'den Fazla Göçmen Giriş Yaptı

ABD'nin San Antonio Kentine Mart Ayından Bu Yana 70.000'den Fazla Göçmen Giriş Yaptı

SAN ANTONİO, 27 Temmuz (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde sığınma başvuruları askıda olan göçmenler bir göçmen kaynak merkezinde bekliyor, 26 Temmuz 2022. Kent yetkililerine göre Mart 2022'den bu yana San Antonio'ya 70.000'in üzerinde göçmen ulaştı.

 - Güncelleme:

SAN ANTONİO, 27 Temmuz (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde sığınma başvuruları askıda olan göçmenler bir göçmen kaynak merkezinde bekliyor, 26 Temmuz 2022. Kent yetkililerine göre Mart 2022'den bu yana San Antonio'ya 70.000'in üzerinde göçmen ulaştı. (Fotoğraf: Nick Wagner/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri San Antonio Teksas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title