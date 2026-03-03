Pakistan'daki ABD Büyükelçiliği ile konsolosluklarındaki vize randevuları askıya alındı

Pakistan'da ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Karaçi ve Lahor başkonsolosluklarındaki vize randevuları askıya alındı.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden vize işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Karaçi ve Lahor başkonsolosluklarındaki vize randevularının askıya alındığı ve bu uygulamanın 6 Mart'a kadar süreceği belirtilerek bu karara "mevcut güvenlik durumu" neden gösterildi.

1 Mart'ta ABD- İsrail saldırılarında İran dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi, Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde protestolara yol açmıştı.

Karaçi kentinde, 1 Mart'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren gruplarla polis arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

Başkent İslamabad'da düzenlenen gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ise 2 kişi ölmüş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Gilgit-Baltistan bölgesinde Birleşmiş Milletler ofislerine yönelik saldırılar sonrasında çıkan olaylarda da 12 kişi yaşamını yitirmiş, 80'den fazla kişi yaralanmıştı.

Lahor'da düzenlenen bir gösteriye polis müdahale ederken Peşaver'de ise göstericilerin ABD Konsolosluğu'na yürüyüşü engellenmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.