Haberler

ABD Uçak Gemisi George Washington, Japonya'nın Yokosuka Kentinde Konuşlu Bulunduğu Deniz Üssünden Ayrıldı

ABD Uçak Gemisi George Washington, Japonya'nın Yokosuka Kentinde Konuşlu Bulunduğu Deniz Üssünden Ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD donanmasına ait nükleer güçle çalışan George Washington uçak gemisi, Japonya'nın Yokosuka deniz üssünden seyir testleri için ayrıldı. Gemi, Aralık 2025'te düzenlenecek çok uluslu tatbikata katılmak üzere bakıma alınmıştı.

TOKYO, 11 Mayıs (Xinhua) -- ABD donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi George Washington, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Yokosuka'da bulunduğu deniz üssünden ayrıldı.

Aralık 2025'te düzenlenen çok uluslu bir tatbikata katılan uçak gemisi, Yokosuka'daki deniz üssünde bakıma alınmıştı. Japonya'nın ulusal haber ajansı Kyodo, uçak gemisinin pazar günü Yokosuka'dan seyir testleri amacıyla ayrılmış olabileceğini belirtti.

Kasım 2024'ten bu yana Yokosuka'da konuşlu gemi, 2008-2015 yılları arasında da aynı üste konuşlandırılmıştı.

Kaynak: Xinhua
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son! Günlerdir konuşulan isim ihraç ediliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

Simpsonlar yine bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm pes dedirtti
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı

Tüm dünyaya geçmişler olsun!
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi

Son hamlesiyle AK Parti saflarına geçeceği kesinleşti

Simpsonlar hantavirüsü de bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm gündem oldu

Simpsonlar yine bildi! 14 yıl önce yayınlanan bölüm pes dedirtti
İnfial yaratan görüntü! Çin'de trafik kazalarıyla ilgili korkunç iddia yeniden gündemde

İnfial yaratan görüntü! Ülkeyi ayağa kaldıran iddia yeniden gündemde
Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı