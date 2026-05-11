ABD Uçak Gemisi George Washington, Japonya'nın Yokosuka Kentinde Konuşlu Bulunduğu Deniz Üssünden Ayrıldı
ABD donanmasına ait nükleer güçle çalışan George Washington uçak gemisi, Japonya'nın Yokosuka deniz üssünden seyir testleri için ayrıldı. Gemi, Aralık 2025'te düzenlenecek çok uluslu tatbikata katılmak üzere bakıma alınmıştı.
TOKYO, 11 Mayıs (Xinhua) -- ABD donanmasına ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi George Washington, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Yokosuka'da bulunduğu deniz üssünden ayrıldı.
Aralık 2025'te düzenlenen çok uluslu bir tatbikata katılan uçak gemisi, Yokosuka'daki deniz üssünde bakıma alınmıştı. Japonya'nın ulusal haber ajansı Kyodo, uçak gemisinin pazar günü Yokosuka'dan seyir testleri amacıyla ayrılmış olabileceğini belirtti.
Kasım 2024'ten bu yana Yokosuka'da konuşlu gemi, 2008-2015 yılları arasında da aynı üste konuşlandırılmıştı.
Kaynak: Xinhua