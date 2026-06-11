İran basını: Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyuldu

ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden de patlama sesleri geldiği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyuldu.

İran devlet televizyonu da Sirik'te 3 kez patlama sesi duyulduğunu ancak henüz seslerin yerinin belli olmadığını bildirdi.