ABD savaş uçakları Irak'taki Haşdi Şabi karargahına saldırı düzenledi
ABD savaş uçakları, Irak'ın Enbar vilayetinde bulunan Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenledi. Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
ABD savaş uçaklarının Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Iraklı Şii milis gruplara yakın bir Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Enbar'daki Habbaniye Üssü'nde bulunan Haşdi Şabi karargahına ABD savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Saldırı anına ait olduğu iddia edilen görüntüler de aynı hesap üzerinden paylaşıldı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp