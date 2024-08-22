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F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı

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ABD, İran'ın İsrail'e yönelik beklenen misilleme saldırısı nedeniyle, İsrail'in savunmasına destek amacıyla nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü Orta Doğu'ya gönderdi. Üzerinde F-35 ve F-18 savaş uçaklarının bulunduğu devasa gemi, görev sahasına ulaştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block 3 avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln uçak gemisi, ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) sorumluluk alanına girdi." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi görev grubuna "Destroyer Squadron (DESRON) 21" ve "Carrier Air Wing (CVW) 9"un eşlik ettiği kaydedildi.

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEMESİ ÖNCESİ ORTA DOĞU HAREKETLİ

Pentagon, bu ayın başlarında İran'ın İsrail'e karşı olası misillemesi öncesinde ABD'nin Orta Doğu'ya ilave askeri varlıklar konuşlandıracağını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-35C avcı uçaklarıyla donatılmış "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi görev grubuna, "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi görev grubunca halihazırda sağlanan görevlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırması emrini vermişti. Austin, ayrıca "USS Georgia" denizaltısını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Abraham Lincoln Orta Doğu İsrail Dünya İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Abdullah KARAMAN:

Türkiye'de bu gemiyi rahatlıkla batıracak teknoloji var. Bizzat gördüm harika balık sürüsü yapılmış. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.

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11
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Muratklctr:

Birileri durmadan çıkıp diyordu ya Bizim Libya'da Suriye de ırak'a ne işimiz var. O şahıslar çıkıp dünyanın bir ucundan gelen bu geminin ne işi var burnumuzun dibinde demiyorlar ya da diyemiyorlar

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Özcan Özcan:

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI İSRAİL VE ABD Yİ DESTEKLİYORUM.

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4
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mehmet altın:

İran misilleme yapabilir şimdi!!! kavilli dövüşe devam...

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