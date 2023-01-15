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ABD'nin güneyini vuran şiddetli fırtınalarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü

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Şiddetli fırtınaların meydana geldiği Alabama eyaletinden görüntüler Tahrip olan evler Ağaç tepelerinde asılı kalan parçalar Çalışan iş makineleri ve ekipler ALABAMA - ABD'nin güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli fırtınaların meydana geldiği Alabama eyaletinden görüntüler

Tahrip olan evler

Ağaç tepelerinde asılı kalan parçalar

Çalışan iş makineleri ve ekipler ALABAMA - ABD'nin güney eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Ülke basınındaki haberlere göre, şiddetli fırtınalar çok sayıda evi tahrip ederken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı. 7 kişinin hayatını kaybettiği Alabama eyaletinin valisi Kay Ivey, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Peter Zay - Güncel

Fırtına Alabama Güncel Haberler

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