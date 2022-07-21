ABD'nin Georgia Eyaleti Vali Adayı Abrams'tan "kürtaj" açıklaması ABD'nin Georgia eyaletinde, kürtajı yasaklayan tartışmalı yasa tasarısı büyük çoğunlukla onaylandı. ABD'nin Georgia eyaletinde, kürtajı yasaklayan tartışmalı yasa tasarısı büyük çoğunlukla onaylandı. Georgia Vali Adayı Stacey Abrams, kararın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade Kararı"nı iptal etmişti. Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. AA / Nathan Posner - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

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