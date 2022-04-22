ABD'nin başkenti Washington'daki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi (DCU) yakınlarındaki silahlı saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Washington DC Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, DCU kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Olayda 2 erkek ve 1 kız çocuğunun yaralandığı belirtilirken, bu kişilerin sağlık durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Polis, DCU kampüsünde bulunan kişilere ve bölge halkına bulundukları yerden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.